Kadıköy\'de 15 Yaşındaki Mattia\'nın Cinayeti

KADIKÖY'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) öldürülmesine yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, olaydan önce sanıkların bit pazarının yakınındaki parka sabah saat 07.52'de geldikleri ve ateş yaktıkları görülüyor. TÜBİTAK tarafından kurtarılan MOBESE görüntülerinde ise sanıkların turnike başına geldikleri bir süre bekledikten sonra kaçak şekilde geçtikleri görüldü.
