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Kadıköy'de 7 araç zincirleme kaza yaptı, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kadıköy'de 7 araç zincirleme kaza yaptı, 5 kişi yaralandı

Kadıköy'de meydana gelen zincirleme kaza sonucunda 5 kişi yaralandı ve trafik durma noktasına geldi. Kazanın nedeni hatalı sollama yapan bir otomobilin diğer araçlara çarpmasıydı. Kazanın etkisiyle Avrasya Tüneli Avrupa istikameti ulaşıma kapatıldı.

15.12.2023 - 11:47,
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KADIKÖY'de makas atarak ilerleyen bir otomobilin neden olduğu kazada 2'si İETT otobüsü 7 araç zarar gördü. Kazada 5 kişi yaralanırken kaza anı ve otomobilin çarptığı otobüsün içinde yolcuların yaşadığı panik anları saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

Olay, 19.30 sıralarında D-100 Karayolu, Acıbadem mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Makas atarak ilerleyen bir otomobil, aynı istikamette seyir halindeki otomobillere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar durakta yolcu alan 2 İETT otobüsüne çarptı. Kazada 7 araç zarar görürken 5 kişi yaralandı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, makas atarak ilerleyen bir otomobil, aynı istikametteki iki otomobile çarptığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca, savrulan otomobilin durakta yolcu indiren İETT otobüsüne çarptığı anlarda görülüyor. İETT otobüsünün araç içi kamerasına da yansıyan olayda, otomobilin çarpmasının ardından yolcuların yaşadığı panik anları görülürken bir kişinin 'Eyvah eyvah' dediği duyuluyor.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi.

KAZA NEDENİYLE AVRASYA TÜNELİ AVRUPA İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPANDI

Kazanın ardından Avrasya Tüneli'nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, Asya yakası D-100 karayolu Acıbadem mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle oluşan yoğunluk ve tünel içinde ortalama hızın 20 kilometrenin altına düşmesi nedeniyle tünel işletme standartları gereği Avrasya Tüneli Avrupa-Asya yönünde geçici olarak hizmet verememiş olup an itibarıyla kontrollü geçişler sağlanmaya başlanmıştır denildi.

NASIL OLDUĞUNU ANLAMADIK

Kazayı gören sürücü Emel Gemici, Kaza bir anda oldu. Ben de yandaki arabadaydım. Kıl payı kurtardım. Yanımdaki araba birden dönmeye başladı. Pat sesi duydum sadece. Ondan sonra zaten ne oluyor demeden her şey bir anda bitiverdi. Ben zar zor kurtardım. Ben de bu kazanın içerisindeydim yoksa. Ne oldu, kim nereye vurdu, nasıl oldu anlamadık ondan sonra da böyle zaten. 2 kişi yatarak gitti. Bir kişinin gözünde problem var. Bir kişinin de belinde problem var. Bir kişi de kontrol amaçlı götürüldü dedi.

Kadıköy\'de 7 araç zincirleme kaza yaptı, 5 kişi yaralandı
Kaynak: DHA
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