Kadıköy\'de 8 katlı binadaki yangında bazı yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kadıköy'de bir binada çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Sahrayıcedid Mahallesi'ndeki 8 katlı bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle bazı bina sakinleri evlerinde mahsur kaldı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Dumandan etkilenenlere de sağlık ekiplerince müdahale ediliyor.

Bazı yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.