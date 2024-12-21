Kadıköy'de Alkollü Motosiklet Sürücüsü Polise Çarptı, Tutuklandı - Son Dakika
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Kadıköy'de Alkollü Motosiklet Sürücüsü Polise Çarptı, Tutuklandı

Kadıköy\'de Alkollü Motosiklet Sürücüsü Polise Çarptı, Tutuklandı

Kadıköy'de dur ihtarına uymayan alkollü motosiklet sürücüsü kaçmaya çalışırken polise çarptı. Hafif yaralanan polis memuru, sürücünün gözaltına alınmasını sağladı. Yapılan işlemler sonrası sürücü tutuklandı.

21.12.2024 13:49  Güncelleme: 13:50
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Kadıköy'de dur ihtarına uymayan alkollü motosiklet sürücüsü kaçmaya çalışırken polise çarptı. Polis hafif şekilde yaralanırken, sürücü gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı. Olay anları ise kameraya yansıdı.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir motosikletliyi durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü uygulama noktasından kaçmaya çalıştı. Motosikletli kaçmaya çalışırken, engellemek için önüne geçen polis memuruna çarptı. Kazada görevli polis hafif şekilde yaralanırken, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu olay yerinde gözaltına alındı.

KAZA KAMERADA

Motosiklet sürücüsünün kaçmaya çalışırken polise çarptığı anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

GERÇEK ADI FARKLI ÇIKTI

M.E.G. isimli motosiklet sürücüsüne emniyette yapılan parmak izi kontrolünde gerçek adının O.Ç. olduğu belirlendi. Yapılan alkol testinde ise yüksek derecede alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye, 'alkollü motosiklet kullanmak, 'trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik kolluklarının veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak', 'tehlikeli şerit değiştirmek', 'Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi', 'sürücüsü belgesini yanında bulundurmamak', 'araç üzerinde yapılan değişikliklerin ruhsata işlenmemesi' maddelerinden 48 bin 813 lira para cezası uygulanırken, motosiklet trafikten men edildi.

Ayrıca, sürücü 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs', 'TCK 265' ve 'TCK 268' suçlarından adliyeye sevk edildi. O.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kadıköy'de Alkollü Motosiklet Sürücüsü Polise Çarptı, Tutuklandı - Son Dakika

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