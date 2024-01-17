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Kadıköy'de Alkollü Sürücü Trafik Yoğunluğuna Neden Oldu - Son Dakika
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Kadıköy'de Alkollü Sürücü Trafik Yoğunluğuna Neden Oldu

Kadıköy'de aracını sol şeritte durdurarak direksiyon başında uyuyakalan alkollü sürücü, trafik yoğunluğu oluşturdu. Sürücü uyandırıldıktan sonra alkollü olduğu tespit edildi ve hastaneye kaldırıldı. Olay nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kadıköy\'de Alkollü Sürücü Trafik Yoğunluğuna Neden Oldu
17.01.2024 - 10:27,  Güncelleme: 10:29
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Kadıköy'de, aracını sol şeritte durdurarak direksiyon başında uyuyakalan alkollü sürücü, trafik yoğunluğu oluşturdu.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen sürücüler, Bostancı Kavşağı yakınında sol şeritte duran 34 EBF 404 plakalı otomobilin sürücüsünün hareketsiz durduğunu görmeleri üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, sürücü B.K'nin uyuduğunu tespit etti. Uzun uğraşlar sonucu uyandırılan B.K'nin 1,27 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay nedeniyle D-100 kara yolu Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Otomobilin çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Kaynak: AA
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