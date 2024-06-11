Kadıköy\'de Ambulansı Durduran Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kadıköy'de, seyir halindeki ambulansın önünü keserek içindeki hastayı kontrol eden motosikletteki 2 şüpheliden biri gözaltına alındı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bostancı Köprüsü istikametinde, motosikletteki 2 kişinin ambulansı durdurarak içinde hasta olup olmadığına baktığı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışma sonucu motosikletteki kişilerin kimliklerinin M.T. ile E.B. olduğunu belirledi.

Polis, motosiklette sürücünün arkasında oturan E.B'yi gözaltına aldı, M.T'yi ise yakalama çalışmaları sürüyor.