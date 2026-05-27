Kadıköy'de Asırlık Bayram Geleneği sürüyor

27.05.2026 12:48
Hakkari'nin Kadıköy köyünde, asırlık bayramlaşma geleneği toplu kahvaltı ve ziyaretlerle devam ediyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kadıköy'de yaklaşık bir asırdır sürdürülen toplu bayramlaşma geleneği, bu bayramda da devam etti. Bayram namazının ardından bir araya gelen köylüler, toplu kahvaltı yaptıktan sonra ev ev dolaşarak bayramlaştı.

Yüksekova'ya 14 kilometre uzaklıktaki 150 haneli Kadıköy'de yaşayanlar, geçmişten günümüze taşınan bayram geleneğini bu yıl da sürdürdü. Sabah erken saatlerde camide bayram namazını kılan köylüler, namaz sonrası bayramlaşıp yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua etti. Köyde belirlenen evlerde topluca kahvaltı yapan köylüler, daha sonra hep birlikte ev ev dolaşıp bayram ziyaretlerinde bulundu. Öğle ve akşam saatlerinde de yine belirlenen evlerde verilen yemeklerde bir araya gelen köylüler, eski bayramları yad ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

'KÜSKÜNLERİ BARIŞTIRIYORUZ'

Köylülerden Firuz Açıkel (45), geleneklerini bir asırdır yaşattıklarını belirterek, "Her bayram köyümüzdeki bütün fertler camide bayram namazı kılıp bayramlaşıyoruz. Geçmişten bu yana gelen bayram geleneğimizi hiç ara vermeden bugünlere kadar sürdürüyoruz. Birbirleriyle küs olan kişileri, camide herkesin huzurunda barıştırıyoruz. Sabah camide namaz kıldıktan sonra toplu bir şekilde mezarlığı ziyaret ediyoruz. Daha sonra da belirlenen evlerde kahvaltı yapıp, köydeki evleri tek tek ziyaret ederek bayramlarını kutluyoruz. Öğle ve akşam da aynı şekilde belirlenen evlerde toplu yemeğe katılıyoruz" dedi.

'BU GELENEĞİ BİZDEN SONRAKİ NESİLLERE AKTARMAK İSTİYORUZ'

Köy sakinlerinden Hüsnü Onat (57) ise "Köyümüzde yıllardır bu gelenek devam ediyor. Bayram için köye gelen yaklaşık 2 bin kişi toplu halde ev ev dolaşıp bayramlaşıp şeker topluyoruz. Dedelerimizden ve babalarımızdan gelen bu geleneği bizden sonraki nesillere de aktarmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

