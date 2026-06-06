Kadıköy\'de Avlanan Yunuslar Görüntülendi

KADIKÖY sahilde balık avlayan yunuslar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bugün öğle saatlerinde Kadıköy Sahili'nde güzel havanın tadını çıkaran bir grup arkadaş, yunusları avlanırken gördü. Gençler, belgeselleri aratmayan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, yunusların bir süre balıkları kovaladığı ardından birinin yakaladığı balığı ağzına alarak bir süre oynadıktan sonra tekrar bıraktığı görüldü.