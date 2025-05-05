Kadıköy'de CHP standı yakınında kavga! 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kadıköy'de CHP standı yakınında kavga! 3 kişi gözaltına alındı

Kadıköy\'de CHP standı yakınında kavga! 3 kişi gözaltına alındı

Kadıköy'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) standının yakınlarında çıkan kavgada 18 yaşındaki küçük olduğu belirtilen bir kişi darbedildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

05.05.2025 16:21
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Kadıköy'de, Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) standının yakınlarında çıkan kavgada bir kişinin darbedilmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan "CHP standına saldırı" iddialarına ilişkin inceleme başlattı.

3 KİŞİ 18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUĞA SALDIRDI

İncelemede, Kadıköy'deki CHP'ye ait standın yakınlarında kalabalık bir grubun kavga etmesi üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği tespit edildi.

Kavgada 3 kişi tarafından darbedilen 18 yaşından küçük A.Ç.C'nin sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı anlaşıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, darp olayına karıştığı tespit edilen S.O, A.F.T ve E.T'yi gözaltına aldı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin, Kadıköy'de dolaştıkları sırada yüksek sesle küfür ederek yürüdüklerini iddia ettikleri A.Ç.C'yi önce uyardıkları, ardından CHP standına gelerek imza verdikleri ve bu sırada yeniden karşılaştıkları çocuğun küfürlü konuşmaya devam etmesi üzerine aralarında kavga çıktığı belirlendi.


Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadıköy'de CHP standı yakınında kavga! 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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