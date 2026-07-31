Kadıköy’de çocuklar ve gençler yaz tatilini sanatla geçirecek

(İSTANBUL)- Kadıköy Belediyesi, çocuklar ve gençler için düzenleyeceği ücretsiz yaz atölyeleri ile müzikten dansa, resimden yaratıcı yazarlığa kadar birçok alanda eğitim verecek.

Kadıköy Belediyesi, yaz tatilini sanatla değerlendirmek isteyen çocuklar ve gençler için kapsamlı bir atölye programı hazırladı. Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi (ÇSM) ile Gençlik Sanat Merkezi'nde (GSM) 4-20 Ağustos günleri arasında gerçekleştirilecek ücretsiz atölyelerde katılımcılar, hem yeni beceriler kazanacak hem de eğlenerek öğrenme fırsatı yakalayacak.

ÇOCUKLAR OYUN VE SANATLA ÖĞRENECEK

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi, her yaz olduğu gibi bu yaz da 5-12 yaş arasındaki çocuklar için zengin içerikli bir program hazırladı. Ritimden dansa, resimden yaylı çalgılara uzanan atölyeler, Çocuk Sanat Merkezi eğitmenleri tarafından yürütülecek. Atölyeler için ön kayıt alınmayacak; çocuklar yaş grubu uygunluğu ve sınıf kontenjanına göre istedikleri etkinliğe katılabilecek. Programda yer alan "Haydi Gel Oynayalım" atölyesinde çocuklar birlikte oyun oynayarak paylaşmayı ve üretmeyi öğrenecek. "Kitap Ayracımı Tasarlıyorum" atölyesinde ise ilgi alanlarından, sevdikleri karakterlerden ve kitaplardan ilham alarak kendi kitap ayraçlarını tasarlayıp süsleyecek. "Büyülü Melodiler Ormanı" etkinliğinde çocuklar, Peter ve Kurt masalı eşliğinde orkestralarda kullanılan tahta nefesli çalgıları tanıyacak. Atölyede klarnetin tarihsel gelişimi, yapısı ve masaldaki rolü de uygulamalı olarak anlatılacak.

GENÇLERİN YAZI ÇOK RENKLİ OLACAK

Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi ise 14-25 yaş arasındaki gençler için modern dans, yaratıcı drama, piyanoyu tanımak, keman, gitar, tango, yaratıcı yazarlık, oda müziği, film okuma, flüt, saksafon ve moda tasarım teknikleri gibi birçok farklı alanda ücretsiz atölye düzenleyecek. Ritim atölyesinde katılımcılar bateri ve farklı perküsyon çalgılarını tanıyacak, temel ritim tekniklerini öğrenerek popüler şarkıları çalma deneyimi yaşayacak. Flüt ve saksafon atölyesinde ise enstrümanların doğru tutulması, nefes teknikleri ve temel solfej eğitimi verilecek; klasik müziğin önemli eserlerinin kolaylaştırılmış düzenlemeleri uygulamalı olarak çalışılacak.

Moda Tasarım Teknikleri atölyesinde katılımcılar temel moda illüstrasyonu ve figür çizim tekniklerini öğrenecek, kumaş türlerini ve renk kombinasyonlarını keşfederek kendi mini koleksiyon konseptlerini oluşturacak. Atölyede ayrıca moda endüstrisinin temel ilkeleri ve tarihsel gelişimine ilişkin bilgiler de paylaşılacak.

BAŞVURULAR VE BİLGİ

Çocuk Sanat Merkezi atölyeleri hakkında ayrıntılı bilgiye ağustos ayı itibarıyla Çocuk Sanat Merkezi'nden ve (0216) 567 84 01 numaralı telefondan ulaşılabilecek. Gençlik Sanat Merkezi yaz atölyelerinin içerikleri, başvuru koşulları ve programına ilişkin detaylar ise https://kadikoy.bel.tr/tr/gsm-yaz-atolyeleri-04-20-agustos internet sitesinden takip edilebilecek.