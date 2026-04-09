"Crossover Berlin" Fotoğraf Sergisi, 11 Nisan'da Kadıköy'de Ziyarete Açılıyor

09.04.2026 10:39  Güncelleme: 11:30
Kadıköy Belediyesi, 11 Nisan - 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi'nde 'Crossover Berlin' adlı fotoğraf sergisini düzenliyor. Sergi, Berlin ve İstanbul'dan 14 fotoğrafçının 52 eserini bir araya getirerek büyükşehir yaşamını ve insanın kentle kurduğu ilişkiyi gözler önüne serecek.

HABER: Özge Altunsu Özkan

(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi tarafından Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Crossover Berlin" fotoğraf sergisi, Berlin ve İstanbul'dan 14 fotoğrafçının eserlerini bir araya getirecek. Sergi, 11 Nisan ile 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında Galeri CKM'de görülebilecek.

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde bulunan Galeri CKM'de, 11 Nisan'da ziyarete açılacak "Crossover Berlin" adlı fotoğraf sergisi, 14 fotoğrafçının toplam 52 eserini bir araya getiriyor. Sergi, Berlin'in farklı yönlerini sanatçıların bireysel üsluplarıyla ele alıyor.

Ortak ve bireysel keşiflerden beslenen çalışmalar; büyükşehir mimarisi, sığınaklar, iletişim tasarımı ve kentsel sanat gibi unsurlar üzerinden insanın kentle kurduğu ilişkiyi görünür kılıyor. Fotoğraflar ise metropol yaşamında bireylerin gündelik hayatlarının, hayallerinin ve yaşam planlarının nasıl şekillendiğine odaklanıyor.

Kadıköy ile Friedrichshain-Kreuzberg arasında 2013 yılından bu yana sürdürülen şehir ortaklığı kapsamında hayata geçirilen proje, fotoğrafçılar arasında sanatsal değişim programını da içeriyor.

Süreç, Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi Fotoğraf Atölyesi eğitmeni Levent Karaoğlu ile Friedrichshain-Kreuzberg Gilberto Bosques Halk Eğitim Merkezi Fotoğraf Bölümü eğitmeni Klaus W. Eisenlohr koordinasyonunda ve Berlin Kardeş Şehir Derneği Kadıköy e.V.'nin desteğiyle yürütülüyor.

Bu yıl Kadıköy ile Friedrichshain-Kreuzberg ilçeleri arasındaki kardeş şehir ilişkisinin 30'uncu yılı kutlanırken, "Crossover Berlin" fotoğraf sergisi de bu uzun soluklu iş birliğinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Sergi, katılımcı sanatçıların farklı bakış açılarıyla Berlin'i yeniden yorumlamasına olanak sunuyor.

Kaynak: ANKA

Kadıköy Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlik, İstanbul, Kadıköy, Berlin, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

