Kadıköy'de Deprem Tatbikatı Düzenlenecek - Son Dakika
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Kadıköy'de Deprem Tatbikatı Düzenlenecek

Kadıköy Belediyesi, 6 Şubat Depremleri'nin ikinci yılına yaklaşırken, 4 Şubat'ta büyük bir deprem tatbikatı gerçekleştirecek. Tatbikat, ilçedeki tüm görevli kurumların katılımıyla ve BAK-Kadıköy koordinasyonunda yapılacak.

31.01.2025 14:21  Güncelleme: 16:00
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(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremleri'nin ikinci yılına yaklaşırken, ilçede deprem tatbikatı düzenleyecek. Tatbikat, 4 Şubat Salı günü saat 13.30'da başlayacak ve yaklaşık dört saat sürecek.

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenecek deprem tatbikatı, 4 Şubat Salı günü saat 13.30'da başlayacak. Tatbikatın ikinci ayağı olan enkaza müdahale ise saat 15.30'da Hasan Kamil Sporel Sokak No: 6 Zühtüpaşa Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. Kadıköy Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü Afet Yönetim Bürosu koordinasyonuyla hazırlanan tatbikat, İlçe AFAD Kriz Merkezi'nde masabaşı, Zühtüpaşa Mahallesi'nde kentsel dönüşüm için yıkılacak bir binanın amacına uygun şekilde yıkılması ile enkaza müdahale şeklinde olacak.

"Kadıköy İlçesi Afet Müdahale Planı" kapsamında ilçedeki tüm görevli kurumların katılımı ile gerçekleştirilecek tatbikat, Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk ve Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı yönetiminde yürütülecek. Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı BAK-Kadıköy tarafından eğitimleri gerçekleştirilen Kadıköy Afet Gönüllüleri de mahallelerinde bulunan muhtarlar koordinasyonunda senaryo gereği hasar tespit, açık kapalı yol bilgisi gibi bilgileri İlçe AFAD Merkezi ile paylaşacak.

Tatbikat, İstanbul AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü gözetiminde BAK-Kadıköy, İstanbul İtfaiyesi Anadolu Yakası Arama Kurtarma Takımı ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) ve Marmara Üniversitesi Arama Kurtarma Takımı'nın (MÜSAR) katılımları ile yürütülecek. Müdahale tatbikatına katılım sağlayacak tüm ekipler senaryo gereği oluşturulan ve enkaza yerleştirilen kazazedelerin yerlerini bilmeyecek ve bu sayede gerçeğe yakın bir operasyon olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadıköy'de Deprem Tatbikatı Düzenlenecek - Son Dakika

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