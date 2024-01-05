Kadıköy\'de Dron Destekli Denetim: Yayalara Geçiş Hakkı Vermeyen Sürücülere Cezalar Kesildi

Kadıköy'de yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere yönelik dron destekli denetim gerçekleştirildi.

İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğün ekipleri ve sivil trafik polisleri, Söğütlüçeşme Caddesi'ndeki yaya geçidinde denetim noktası oluşturdu.

Uygulamada yaya geçidini kullananlara geçiş üstünlüğü vermeyen sürücüler dronla tespit edildi.

Yayalara yol vermediği belirlenen 7 sürücüye 21 bin 945 lira para cezası kesildi.

Denetimde, seyir halindeyken cep telefonu kullandığı görülen bir sürücüye de 1506 lira para cezası uygulandı.

Ceza yazılan Sürücü Ayhan Çoban, yayaya yol vermediği için kesilen cezayı hak ettiğini belirterek, "Çocuklu bir adam vardı geç fark ettim. Yapacak bir şey yok. Doğru bir şey o yüzden bir şey diyemiyorum. Sosyal medyada görüyoruz, polisin üstüne yürüyorlar, hakaret ediyorlar. Çok saçma bir şey. Orada benim de çoluğum çocuğum olabilirdi. Fark ettim ama geç fark ettim." ifadelerini kullandı.