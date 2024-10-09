Kadıköy'de Duyu Bütünleme Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadıköy'de Duyu Bütünleme Merkezi Açıldı

Geniş Video İzle

Kadıköy Belediyesi, duyu bütünleme sorunu yaşayan çocuklar için ücretsiz hizmet verecek bir Duyu Bütünleme Merkezi açtı. Merkez, uzman ergoterapistlerle hizmet sunacak ve çocukların hayat kalitesini artırmayı hedefliyor.

09.10.2024 10:47  Güncelleme: 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Kadıköy Belediyesi, ilçede ikamet edip duyu bütünleme sorunu yaşayan tanılı ya da tanısız çocuklara hizmet verecek Duyu Bütünleme Merkezi'ni hizmete açtı.

Kadıköy Belediyesi, ilçede ikamet eden duyu bütünlemede tanı almış ya da tanı almamış çocuklara hizmet vermesi için alanında uzman ergoterapistlerin görev aldığı Duyu Bütünleme Merkezi'ni açtı. 8 Ekim Salı günü (dün) gerçekleşen Merkez'in açılışına Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Ali Narin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi 1. Başkanvekili Nuri Aslan, Koşuyolu Mahalle Muhtarı Eylem Bilir, Belediye  başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve merkezin çalışanları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, şunları kaydetti:

"Seçildik ve üzerinden 6 ay geçti. Bu 6 aylık süre içerisinde 21 mahallemizi ekibimizle beraber sürekli geziyoruz, dolaşıyoruz. Neyi daha iyi yapabiliriz diye de sürekli toplantılar yapıyoruz. Temel hedefimiz yeni yerler açmak daha sonra da mevcutta bulunan binalarımızı revize ederek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak. 'Duyu Bütünleme Merkezi' de seçim vaatlerimizin içindeydi. Biz de vatandaşımızın bu taleplerini dinleyerek programımıza aldık. Şu anda da merkezimizin açılışını yapıyoruz.

"Komşularımız ücretsiz olarak hizmet alacak"

Kadıköy'de yaş almış komşularımızı, çocuklarımızı, dezavantajlı grupları ayrıca önemsiyoruz. Engelsiz Sosyal Hizmet Yaşam Merkezi'nin fonksiyonunu geliştirdik. Buranın içinde çocuklarımız için bir Duyu Bütünleme Merkezi açtık. Çocuklarımız bizim kıymetlimiz onlara gözümüz gibi bakacağız, koruyacağız ve onlar için projeler üretmeye devam edeceğiz.  Çocuklarımızın duyu bütünleme süreçlerinde yaşadığı zorlukları birlikte aşmak ve hayat kalitelerini artırmak istiyoruz. Özel sektörde oldukça pahalı olan bu hizmeti komşularımız ücretsiz olarak alacaklar. Merkeze emek veren tüm personelimize çok teşekkür ediyorum. Onlar buradaki materyalleri özenle seçtiler ve bugüne hazırladılar. Tüm komşularımıza hayırlı olsun."

"Yararlı bir hizmet"

Yapılan açılış konuşmalarının ardından katılımcılar merkezi gezdi. Merkez'de görev alan ergoterapist Sude Öcal, açılışa katılanlara merkezde yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sude Öcal, "Merkezimizde farklı malzemelerle farklı duyu bütünleme sorunu olan çocuklarla etkili bir şekilde çalışacağız. 10 yaşına kadar çocukları ağırlayacağız. Ama duyu bütünleme sorunu daha küçük yaşlarda tespit edilebilirse daha hızlı ilerleme sağlanabilir. O yüzden en verimli çağı erken çocukluk dönemidir" dedi. Başkan Kösedağı, ergoterapist Sude Öcal'ın verdiği bilgilerin ardından, "Duyu bütünleme yeniçağın bir sorunu. Biz de bu sorunu erkenden teşhis etmek için bu merkezi açtık. Kadıköylü ailelere sesleniyorum. Randevu alarak gelebilirler. Yararlı bir hizmet" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Kadıköy Belediyesi, Yerel Haberler, Kadıköy, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de Duyu Bütünleme Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Sur canisi Semih Çelik, babasına ’’Seni nasıl öldüreyim’’ diye sormuş Sur canisi Semih Çelik, babasına ''Seni nasıl öldüreyim?'' diye sormuş
10:33 Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
22:21 Henüz 30 yaşındaydı Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti Henüz 30 yaşındaydı! Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti
16:09 TBMM’de kapalı İsrail oturumu TBMM'de kapalı İsrail oturumu
15:39 Hileli zeytinyağı satanlar ifşa oldu: İşte tam liste Hileli zeytinyağı satanlar ifşa oldu: İşte tam liste
15:23 Çin Türkiye’yi Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet etti Çin Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti
15:16 90’lı yılların popüler çocuk şarkıcısıydı: Küçük ibo’yu görenler tanıyamıyor 90'lı yılların popüler çocuk şarkıcısıydı: Küçük ibo'yu görenler tanıyamıyor
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:59 Tehditler savuran adam, komşusunun evini ateşe verdi Tehditler savuran adam, komşusunun evini ateşe verdi
14:58 Görüntüleri izlerken utandık Bunun adı yardım değil hakaret Görüntüleri izlerken utandık! Bunun adı yardım değil hakaret
14:57 Prof. Dr. Serdar Dağ: Kendilerini yetiştirmeyen gençler duygularına hakim olamıyor Prof. Dr. Serdar Dağ: Kendilerini yetiştirmeyen gençler duygularına hakim olamıyor
14:43 59 yaşındaki adam, mastürbasyon yaptığı sırada aort damarını yırttı 59 yaşındaki adam, mastürbasyon yaptığı sırada aort damarını yırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 11:41:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kadıköy'de Duyu Bütünleme Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.