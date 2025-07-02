Kadıköy'de Eşine İşkence Eden Sanığa Dava - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kadıköy'de Eşine İşkence Eden Sanığa Dava

02.07.2025 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emrah Kaba, eşine işkence ve öldürme teşebbüsünden 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Kadıköy'de, eşine işkence ettiği öne sürülen tutuklu sanık Emrah Kaba hakkında "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek", "kadına ve eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "cebir ve tehditle, silahla, eşe karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kadıköy'de, ocak ayında karşılıklı aldatma iddiası üzerine eşler arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğü, eşini işkenceyle darbettiği gerekçesiyle Emrah Kaba'nın tutuklandığı olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.

Taraflar arasında karşılıklı aldatma iddiası üzerine tartışma çıktığı, bunun üzerine sanığın müşteki Maftuna T'nin kafasını duvara çarptığı, yere düşen müştekiyi tekmelemeye başladığı, müştekinin kaçıp, kendisini odaya kilitlediği anlatılan iddianamede, sanık Kaba'nın eline bıçak alarak, odanın kapısını kırıp, bıçakla eşini yaraladığı ifade edildi.

Sanığın odada eline geçen kemer ve ütüyle müştekinin yüzü ile kafasına vurmaya başladığı, ütünün kablosunu kesip müştekinin ellerini ve ayaklarını bağladığı, ütüyle müştekinin kafasına ve vücuduna vurmaya devam ettiği belirtilen iddianamede, polislerin olay yerine gelmesi üzerine sanığın polislere kapıyı açmayıp, "Gidin buradan, öldüreceğim bu kadını" dediği, akabinde polis memurlarınca ikametin kapısı kırılarak şüphelinin yakalandığı aktarıldı.

Ağır yaralanan kadının sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı, adliyeye sevk edilen sanığın ise tutuklandığı anlatıldığı iddianamede, tarafların ifadelerine de yer verildi.

Müşteki Maftuna T. savcılıktaki ifadesinde, olay günü kıskançlık sebebiyle tartıştığı eşinin saatlerce kendisini darbettiğini, sanığın ütü kablosuyla ellerini ve ayaklarını bağladığını, eline aldığı kemer ve ütüyle vücudunun çeşitli yerlerine vurduğunu belirtti.

Sanığın kendisini darbederken videoya çekip, annesine gönderdiğini de aktaran müşteki kadın şikayetçi olduğunu kaydetti.

Tutuklu sanık Emrah Kaba ise eşiyle 3 yıldır evli olduklarını, 1 çocuğu olduğunu anlatarak, "Bir erkek şahıs Maftuna'yla beraber olduğunu söyleyerek, bana bir fotoğraf yolladı. Hatta fotoğrafta müşterek çocuğumuz da bulunmaktaydı. İsterseniz telefonumu kontrol edebilirsiniz. Ben şahsa küfür ederek konuşmayı sonlandırdım. Ardından eşimle görüşüp bir açıklama istedim. Kendisi bana herhangi bir cevap vermedi. Benim de gözüm kararınca kendisine vurmaya başladım. Çok sinirli olduğum için elime aldığım ütüyle vücudunun her yerine vurdum." beyanını verdi.

Kaba, eşini darbederken çektiği fotoğrafları onun annesine yolladığını, polisler içeri girdiğinde eşinin kanlar içerisinde yerde yattığını, ellerinin de bağlı olduğunu kaydetti.

İddianamede, sanığın öldürme kastıyla hareket ettiği, müştekinin ise basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ve kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandığı aktarıldı.

Sanık Kaba'nın "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek", "kadına ve eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "cebir ve tehditle, silahla, eşe karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 20 yıldan 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İddianamenin Anadolu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesiyle dava açıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Kadıköy, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Kadın, Emrah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de Eşine İşkence Eden Sanığa Dava - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Beko’da yeni bir ayrılık daha Fenerbahçe Beko'da yeni bir ayrılık daha
FIFA’dan dev maç öncesi Kenan Yıldız ve Arda Güler’e övgü FIFA'dan dev maç öncesi Kenan Yıldız ve Arda Güler'e övgü
Fenerbahçe’den Jayden Oosterwolde harekatı Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde harekatı
Caner Erkin yeni takımına imzayı attı Caner Erkin yeni takımına imzayı attı
Trump: Gazze’de ateşkesin gelecek hafta sağlanmasını umuyoruz Trump: Gazze'de ateşkesin gelecek hafta sağlanmasını umuyoruz
Beşiktaş’ın yeni yıldızı Abraham İstanbul’a geldi İşte ilk sözleri Beşiktaş'ın yeni yıldızı Abraham İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri
Trump, Elon Musk’ı sınır dışı etmekle tehdit etti Trump, Elon Musk'ı sınır dışı etmekle tehdit etti
Yangının ortasında kuş yuvasını kurtardılar Yangının ortasında kuş yuvasını kurtardılar
Yenidoğan duruşmasında avukatın sözleri ortalığı karıştırdı Yenidoğan duruşmasında avukatın sözleri ortalığı karıştırdı
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada detaylar ortaya çıktı: 281 milyonluk kamu zararı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada detaylar ortaya çıktı: 281 milyonluk kamu zararı
Elazığ’da havai fişek ve dilek balonu kullanımı yasaklandı Elazığ'da havai fişek ve dilek balonu kullanımı yasaklandı

14:49
Muhammed Yakut’un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...
Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...
13:50
Leman dergisi soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Leman dergisi soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
13:01
ABD’li Bakan’dan akılalmaz iddia: Sınır dışı edilen yamyam uçakta kendisini yedi
ABD'li Bakan'dan akılalmaz iddia: Sınır dışı edilen yamyam uçakta kendisini yedi
22:28
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
22:21
Yaşlı adam, teras katında demirlere asılı halde ölü bulundu
Yaşlı adam, teras katında demirlere asılı halde ölü bulundu
22:06
Deprem sırasında serum takılı köpeğin yanına koştu
Deprem sırasında serum takılı köpeğin yanına koştu
22:06
Ümit Özdağ’dan CHP mitingi yasağına “Leman“ gerekçesi
Ümit Özdağ'dan CHP mitingi yasağına "Leman" gerekçesi
21:41
Putin ile Macron arasında yaklaşık 3 yılın ardından ilk görüşme
Putin ile Macron arasında yaklaşık 3 yılın ardından ilk görüşme
21:24
MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan Kuzey Irak’ta kritik temaslar
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Kuzey Irak'ta kritik temaslar
21:21
Doğal gaza konutlarda yüzde 24.6 zam
Doğal gaza konutlarda yüzde 24.6 zam
20:18
Nicolo Zaniolo için karar çıktı
Nicolo Zaniolo için karar çıktı
20:10
Bakan Yumaklı son durumu paylaştı 3 şehrimizde yangınlar kısmen kontrol altında
Bakan Yumaklı son durumu paylaştı! 3 şehrimizde yangınlar kısmen kontrol altında
20:06
Elazığ’da havai fişek ve dilek balonu kullanımı yasaklandı
Elazığ'da havai fişek ve dilek balonu kullanımı yasaklandı
19:52
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada detaylar ortaya çıktı: 281 milyonluk kamu zararı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada detaylar ortaya çıktı: 281 milyonluk kamu zararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2025 15:23:08. #7.13#
SON DAKİKA: Kadıköy'de Eşine İşkence Eden Sanığa Dava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.