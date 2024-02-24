Filistin'e Özgürlük Platformunca, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlileri anmak ve saldırılara maruz kalanlara destek olmak amacıyla Kadıköy'de "insan zinciri" eylemi düzenlendi.
Bahariye Caddesi'ndeki Süreyya Operası önünde bir araya gelen eylemciler, üzerinde İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden binlerce çocuğun isminin bulunduğu 50 metre uzunluğunda pankartın etrafında toplandı.
"Özgür Filistin" yazılı döviz taşıyan gruptakiler, "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.
Eylemde, Gazze'de yaşanan saldırılar sırasında kaydedilen bombardıman sesleri, meydanda toplananlara dinletildi.
Grup adına basın açıklamasını okuyan Banu Kanıbelli, Gazze halkının 142 gündür bu seslere maruz kaldığını ve bu yıkımı yaşadığını vurgulayarak, "21. yüzyılın tam çaplı ilk soykırımıyla karşı karşıyayız." dedi.
Katılımcılardan Sacide Uras ise işgalci İsrail'in bir an önce durdurulması gerektiğini ifade etti.
İsrail'in tek başına olmadığına vurgu yapan Uras, İsrail'in kendini savunma hakkından bahsettiğini ancak 1948'den beri asıl kendini savunanların Filistinliler olduğunu kaydetti.
Uras, Gazze'nin ardından Refah'ta da soykırımın yeni bir aşamasının yaşandığını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Gazzeliler yaklaşık 30 bin ölüsünü, enkaz altında kalan 7 bin canını bırakarak, 70 bin yaralısını sırtında taşıyarak Refah'a sığındı. Katillerin gözü şimdi Refah'ın üzerinde. Şimdi hem Gazze'yi hem Refah'ı düşünmek zorundayız. Refah'ta insanlar aç. Birleşmiş Milletler, koşullar sağlanamadığı için insani yardımı durdurma kararı aldı. İsrail askerleri, yemek dağıtan araçların önündeki kuyruklarda bekleyen Gazzelileri silahla tarayarak öldürüyor."
Açıklamaların ardından grup dağıldı.
Son Dakika › Güncel › Kadıköy'de Filistin'e Destek İçin İnsan Zinciri Eylemi - Son Dakika
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