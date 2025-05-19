Kadıköy'de tartışma sırasında silahla vurularak yaralanan Galatarasay taraftarı hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Caddebostan Sahili'nde Galatasaray taraftarı ile kimliği belirsiz şüpheli arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelinin silahla ateş ettiği kişi ayağından yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin kaçan zanlıyı yakalama çalışması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kadıköy'de Galatasaray Taraftarına Silahlı Saldırı - Son Dakika
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