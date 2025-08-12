Kadıköy\'de İETT Otobüsünde Yangın

KADIKÖY'de seyir halinde olan İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Şoför, otobüsü kenara çekip yolcuları tahliye etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 13: 50 sıralarında Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde meydana geldi. Kadıköy Beykoz hattında çalışan 34 TN 1907 plakalı İETT otobüsü duraktan yolcusunu alıp hareket ettikten kısa süre sonra motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden otobüs şoförü, aracı kenara çekip içindeki yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken otobüste hasar meydana geldi.

'ESNAF YANGIN TÜPLERİYLE MÜDAHALE ETTİ'

Yangını gören Engin Özel, "Yangın bir anda oldu. Otobüs durdu, yolcuları indirdiler. Bir anda etrafı dumanlar sardı. Müdahale ettiler, esnaf itfaiye gelene kadar yardım etti. İçinde yolcu vardı ama yaralanan olmadı. Esnaf yangın tüpleriyle müdahale etti" dedi.