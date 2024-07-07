Kadıköy'de İş Yerine Ateş Açan Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kadıköy'de, çalışanlarıyla tartışma yaşadığı iş yerine ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün, Bostancı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çıkan kavgaya ilişkin inceleme başlattı.

Ekipler, iş yerinde müşterilere rahatsızlık verdiği öne sürülen 2 kişinin çalışanlarca dışarı çıkarıldığını, tartışma sonra yaşanan arbedenin ardından şüphelilerin olay yerinden uzaklaştığını tespit etti.

Daha sonra kavga edenlerden birinin iş yerinin önüne gelerek tabancayla ateş açıp ticari taksiyle uzaklaştığını belirleyen polis, kimliğini tespit ettiği T.G'yi yakaladı, olayda kullandığı değerlendirilen tabancayı da yol kenarına atılmış halde buldu.

Öte yandan, olay sırasında kavgayla ilgisi olmayan O.A'nın da silahla yaralandığı öğrenildi.

Bu arada, zanlı T.G'nin iş yerinin önüne gelerek silahla ateş ettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.