Kadıköy'de İSPARK'a ait otoparkta araçlar çizildi - Son Dakika
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Kadıköy'de İSPARK'a ait otoparkta araçlar çizildi

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Kadıköy'de bulunan İSPARK'a ait katlı otoparka bırakılan yaklaşık 10 araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce vida ile çizildi. Araç sahipleri şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

06.07.2024 14:11
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KADIKÖY'de, İSPARK'a ait katlı otoparka bırakılan yaklaşık 10 araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce vida ile çizildi. Araçlarda maddi hasar oluştu. Araç sahipleri karakola giderek şikayetçi oldu. Otomobili çizilen Volkan Dalakçı, "Aracım yaklaşık bir buçuk yıldır orada duruyor. Güvenli durmasını istediğim aracımın başına böyle bir şey gelmesi beni gerçekten çok üzdü. Yaklaşık 10 aracın olduğu söylüyorlar. Benim burada aboneliğim var. Bana 2 gündür herhangi bir bilgi verilmiyor" dedi.

Olay, Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan İSPARK'a ait katlı otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, kapalı otopark içerisinde park için bırakılan yaklaşık 10 araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce vida ile çizildi. Araçlarını almaya gelen sahipleri çizilmiş ve üzerine yazılar yazılmış arabaları görünce şok oldu. Bazı araç sahiplerinin çizilen araçlardan haberi olmadığı öğrenilirken, durumdan haberi olan araç sahipleri karakola giderek şikayetçi oldu. Otomobili çizilenlerden biri de Volkan Dalakçı. 4 Temmuz'da İSPARK'a otomobilini koyan Volkan Dalakçı, bu sabah saatlerinde aracını çıkarmak için otoparka geldi. Dalakçı, İSPARK'a geldiğinde aracının her yerinin çizilmiş olduğunu gördü. Durumu İSPARK yetkililerine bildirip rapor tuttu ve polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"GÜVENLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN OTOPARKA BIRAKTIM"

Aracı çizilen Volkan Dalakçı, "Geçen yıl ben aracımı sıfır aldım. Sokakta durmasın başına herhangi bir şey gelmesin güvenli bir ortamda dursun diye İSPARK'ın Müze Gazhane otoparkına abonelik yaptım. Aracım yaklaşık bir buçuk yıldır orada duruyor. Güvenli durmasını istediğim aracımın başına böyle bir şey gelmesi beni gerçekten çok üzdü. İSPARK yetkililerinden ve polisten aldığım bilgiye göre yaklaşık 10 aracın olduğu söylüyorlar. Tam sayıyı bilmiyorum kaput ve tavan dahil sağ taraf komple çizilmiş vaziyette. İSPARK'tan öğrendiğim kadarı ile vidayı bulduklarını, vida ya da anahtar olduğunu düşünüyorlar. Şikayetçi oldum. Bu sabah fark ettim olayı aracımı çizilmiş halde görünce inanılmaz üzüldüm. Aracımı incelediğimde her tarafında çizikler vardı. İSPARK yetkilileri ile bir tutanak tuttuk. Daha sonra karakola giderek burada da bir tutanak tuttuk. Olayın kim ya da kimler tarafından ne zaman yapıldığına dair çalışmalarını sürdürdüklerini söylediler. Benim burada aboneliğim var. Dolayısı ile bilgilerim var. Ona rağmen bana 2 gündür herhangi bir bilgi verilmiyor. Belki ben bir ya da 2 hafta sonra aracın başına gitseydim o zaman fark edecektim bu durum beni üzüyor" şeklinde konuştu

İSPARK ise görüntüleri inceledikten sonra konuyla ilgili açıklama yapabileceklerini belirtti.

Kadıköy\'de İSPARK\'a ait otoparkta araçlar çizildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kadıköy'de İSPARK'a ait otoparkta araçlar çizildi - Son Dakika

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