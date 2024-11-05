Kadıköy'de Kadınlar Kayyum Atamalarını Protesto Etti - Son Dakika
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Kadıköy'de Kadınlar Kayyum Atamalarını Protesto Etti

Kadıköy'de toplanan kadınlar, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve diğer belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasını protesto etti. Polisin müdahalesi ve arbede yaşandı.

05.11.2024 23:14  Güncelleme: 23:51
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Haber: Beril KALELİ-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - Kadıköy'de toplanan kadınlar, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün de aralarında bulunduğu bazı belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasını protesto etti. Basın açıklamasının ardından yürüyüşe geçen kadınlara polis barikatlarla engel oldu, arbede çıktı. Basın mensuplarına da müdahalede bulunan polisler, bir gazeteciyi gözaltına almaya çalıştı. Bir kadın ise "Bir avuç kadına mı yetiyor gücünüz?" diye tepki gösterdi.

Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu üyeleri, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün de aralarında bulunduğu bazı belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasını protesto için Kadıköy Süreyya Operası önünde toplandı.

"Kayyum kadınlara darbedir. Talancı, soyguncu, rantçı rejimi kabul etmedik, etmeyeceğiz" yazılı pankart açan kadınlar, "İrade halkındır gasp edilemez", "Kayyumlar gidecek, biz kalacağız" sloganları attı.

Kadınlara ve gazetecilere müdahale

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde, kadınlar basın açıklamasının ardından yürüyüşe geçmek istedi. Bu sırada polis kadınlara kalkanlarla engel oldu, arbede çıktı. Basın mensuplarına da müdahalede bulunan polis ekipleri, gazetecileri bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Müdahale sırasında bir gazeteciyi polis gözaltına almaya çalıştı. Gazeteciyi kolundan tutarak götürmeye çalışan polise, diğer gazeteciler engel oldu.

"Buradaki bir avuç kadına mı yetiyor gücünüz?"

Polislere tepki gösteren bir kadın, "Bu nasıl bir düzen ya! Bir avuç kadından korkuyor bu kadar insan! Bir kadının başı kesilip surlardan aşağı atılıyor metropol İstanbul'da bir tanenizi göremedim orada. Buradaki bir avuç kadına mı yetiyor gücünüz? Neredeydiniz? Geceleri başınızı yastığa rahat koyabiliyor musunuz? Biz gerçekten bu görevi yapabiliyoruz diyor musunuz" dedi.

Bir süre sonra kadınların alandan ayrılmasının ardından polisler de barikatı kaldırdı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadıköy'de Kadınlar Kayyum Atamalarını Protesto Etti - Son Dakika

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