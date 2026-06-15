Kadıköy'de Madencilere Destek Eylemi

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) Edirne Uzunköprü'de, Kiremitçiler Grup'a bağlı Özşen Madencilik önünde günlerdir devam eden işçi direnişi sırasında işçilere yönelik engellemeler ve dün duyulan silah sesi Kadıköy'de akşam saatlerinde protesto edildi. Eylemde yapılan açıklamada, "Kanunsuz olan şey madencilerin şubat ayından beri maaş alamamasıdır, 1 yıldır mesai ücretlerine çökülmesidir, madencilere yönelen 3 kurşundur, havzada kimsenin tanımadığı 15-20 kişilik çetelerin saldırısıdır..." denildi.

Edirne Uzunköprü'de, Kiremitçiler Grup'a bağlı Özşen Madencilik önünde 27 gündür devam eden işçi direnişi sırasında işçilere yönelik engellemeler ve dün duyulan silah sesi Kadıköy'de akşam saatlerinde protesto edildi. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'nın Örgütlenme Uzmanı Onur Koçer madencilerin direnişine ve yaşananlara ilişkin açıklama yaptı ve ardından sendikanın basın açıklaması okundu.

"Dün Edirne Uzunköprü'de, Kiremitçiler Grup'a bağlı Özşen Madencilik önünde sürdürdüğümüz direnişimize patron Bekir Kiremitçi'nin tetikçileri tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir" sözleri ile başlayan basın açıklamasında şu bilgilere yer verildi:"

"21 Mayıs 2026 tarihinde ödenmeyen maaşlarımızın, ek mesai ücretlerimizin ödenmesi ve tazminatsız bir şekilde işten atılan 21 arkadaşımızın işe geri alınması talebiyle üretimi durdurmuş ve direnişe başlamıştık. O günden bu güne işveren tarafı ile yapılan görüşmelerde patron ve vekilleri sözlü olarak talepleri kabul etse de, hiçbir şekilde yazılı bir anlaşmaya imza atmaya yanaşmamış ve de işçilerle sendika arasında bir fark, bir ayrım varmış gibi sendikamızı devre dışı bırakmaya çalışmış, hala da çalışmaktadır. Bu durum doğal olarak madenciler nezdinde ciddi bir güvensizlik yaratması sebebiyle, sendikasız hiçbir anlaşmaya varılmayacağını madenci arkadaşlarımız defaatle dile getirmiştir."

"İŞÇİ AİLELERİNİN ÜZERİNE 3 DEFA ATEŞ EDİLMİŞTİR"

Patron Bekir Kiremitçi'nin türlü ayak oyunlarıyla müzakere kapılarını kapatması, işçilerin aklıyla dalga geçmesi üzerine madenciler geçtiğimiz cumartesi sabah 05.00'te kendilerini madenin içerisine kapatmış ve açlık grevine başlamışlardır. Şu an itibariyle açlık grevinin (62.) saatindeyiz. Kendini yeraltına kapatan işçiler ile yerüstünde kalan işçilerin arasındaki iletişimin patron tarafından kesilmesi üzerine, işçilerin aileleri durumu öğrenmek üzere idari binaya yönelmiş, akabinde işçi ailelerinin üzerine iki ayrı silahtan üç defa ateş edilmiştir. Ateş edenlerden birisi Bekir Kiremitçi'nin şoförüdür. Bu saldırı sadece direnişe devam eden işçilere, çocuklarına, eşlerine, ailelerine, sendikanın örgütlenme uzmanlarına karşı değil tüm madencilere, tüm işçi sınıfına ve emekçi halka gerçekleştirilmiştir. Bu saldırının hemen ardından, idari binadan çıkan ve ne madenciler ne aileleri tarafından daha önce görülmemiş 15-20 kişi tarafından madencilere ve sendika örgütlenme uzmanlarına karşı yeni bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Tüm bunlar günlerdir direnişi bastırmaya çalışan jandarma ve polisin gözleri önünde olmuştur"

"VALİLİK VE KAYMAKAMLIK İŞÇİLERİN KARŞISINDA TAVIR ALIYOR"

İşveren Bekir Kiremitçi'nin bir dönem AKP İlçe Başkan Yardımcılığı yaptığının anımsatıldığı açıklama şöyle devam etti:

"Bir önceki işveren olan babası Nuhil Kiremitçi de bir dönem AKP belediye başkanlığı yapmıştır. Ancak, bu makamlarda olmalarını gerektirmeyecek şekilde devletin her kademesinden siyasetçilerle ilişkileri aşikardır. Uzunköprü Kaymakamlığı ve Edirne Valiliği aleni bir şekilde patronun yanında, işçilerin karşısında tavır alıyor; işçilere eylemin kanunsuz olduğunu söyleyerek direnişi bastırmaya çalışıyor. Oysa burada kanunsuz olan şey madencilerin şubat ayından beri maaş alamamasıdır, 1 yıldır mesai ücretlerine çökülmesidir, madencilere yönelen 3 kurşundur, havzada kimsenin tanımadığı 15-20 kişilik çetelerin saldırısıdır..."

"MADENCİYE SİLAH SIKANLAR KAYBEDECEK..."

Bu ülkede milyonlarca işçi aynı kaderi paylaşıyoruz. Kölelik şartlarında çalışıp paramızı alamıyor, tehdide, baskıya, mobbinge maruz kalıyoruz. Her yıl iki bin işçi iş cinayetinde öldürülüyor. Sesimizi çıkarmak istediğimizde kanunla korkutuluyor, terbiye edilmeye çalışılıyoruz. Tekrar ve tekrar söylüyoruz; kanunsuz olan holding düzenidir. Kanunsuz olan bizden çalıp biriktirdiğiniz servetiniz, sermayenizdir. Özşen madencilerinin mücadelesi, direnişi bu ülkenin milyonlarca emekçisinin gözünde meşrudur, öğreticidir. Madenciye silah sıkanlar kaybedecek, madenciler kazanacak!"

Eylem sırasında Özel Öğretmenler Sendikası'ndan bir öğretmen de söz aldı, yaptıkları mücadeleye ve karşılaştıkları engellemelere ilişkin bilgi verdi.