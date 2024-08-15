Kadıköy\'de Mahallemde Çocuk Tiyatrosu Başlıyor

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Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Mahallemde Çocuk Tiyatrosu", Kadıköy'deki üç farklı sahnede yarın başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mahalle aralarına kurulacak sahnelerle her çocuğun tiyatroyla tanışması amaçlanıyor.

Çocuklar, 3 hafta boyunca cuma, cumartesi ve pazar günleri saat 20.00'de sergilenecek farklı oyunları izleyebilecek.

Ücretsiz gerçekleşecek program, Oyun Alanı oyuncularının sahneye taşıdığı "Pinokyo" eseriyle Prof. Dr. Kriton Curi Parkı Açık Hava Sahnesi'nde yarın başlayacak.

Program kapsamında ayrıca "Düşler Diyarında Matematik", "Dünya Büyürken", "Sessiz Adam ve Sinek", "Evvel Zaman İçinde", "Küçük Kara Balık", "Bahar Şenliği", "Bir Oyuncak Öyküsü", "Koş Koş Hazine Peşinde" adlı oyunlar da sahnelenecek.