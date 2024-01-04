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Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında

Kadıköy'de içinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsünü kaçırdıktan sonra Pendik'te bırakan şahsın yakalanması için çalışma başlatılırken, korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

04.01.2024 - 18:39,
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Kadıköy'de içinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsünü kaçırdıktan sonra Pendik'te bırakan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Şahsın okul servisini kaçırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında

SÜRÜCÜYÜ İNDİRİP OKUL SERVİSİNİ KAÇIRDI

Alınan bilgiye göre, Tuzla'daki bir ilkokul için taşımacılık yapan öğrenci servisinin sürücüsü, Kadıköy'de ışıklarda durduğu sırada, bir şüpheli tarafından araçtan indirildi. Şoför koltuğuna geçen şüpheli, Göztepe'ye kadar ilerledi. Burada öğrencileri ve hostesi araçtan indiren şüpheli, daha sonra minibüsü Pendik'te bırakarak kaçtı.

Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan servis minibüsünün kaçırılması ile sokakta ilerlediği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kadıköy\'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında
Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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