Kadıköy'de öldürülen çocukla ilgili tehdit paylaşan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kadıköy'de öldürülen çocukla ilgili tehdit paylaşan şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kadıköy'de yaşamını yitiren 15 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin tehdit içerikli paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı. 15 Kasım'da gözaltına alınan Müslüm Ayberk Doğan, sulh ceza hakimliğince tehdit ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçlarından tutuklandı.

Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesiyle ilgili tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya hesaplarında Minguzzi'nin öldürülmesiyle ilgili tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan Müslüm Ayberk Doğan, 15 Kasım'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek", "tehdit" ve "halk arasında panik ve korku yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA
3. SayfaİstanbulKadıköyMüslümAdliyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb’dan AB’ye Türkiye çağrısı: 2040 yılına kadar üye olmalı Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'dan AB'ye Türkiye çağrısı: 2040 yılına kadar üye olmalı
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
40 yılda bir yaşanacak garip olay Duyanlar kulaklarına inanamadı 40 yılda bir yaşanacak garip olay! Duyanlar kulaklarına inanamadı
Fenerbahçe’de Lukaku’nun yerine 2 golcü İkisi de gol krallığında zirvede Fenerbahçe'de Lukaku'nun yerine 2 golcü! İkisi de gol krallığında zirvede
Ahmet Kaya pişmanlığını anlattı: Mahsun Kırmızıgül “Keşke gitseydim“ dedi Ahmet Kaya pişmanlığını anlattı: Mahsun Kırmızıgül "Keşke gitseydim" dedi
Şoke eden casusluk skandalı: Komutan, müstehcen fotoğraf karşılığı savaş planlarını sızdırdı Şoke eden casusluk skandalı: Komutan, müstehcen fotoğraf karşılığı savaş planlarını sızdırdı
22:32
Eski WWE güreşçisi Gabbi Tuft maçlarını izledi: “Ben artık o değilim“
Eski WWE güreşçisi Gabbi Tuft maçlarını izledi: "Ben artık o değilim"
22:22
Süper Lig’in eski yıldızı, ülkesinde cumhurbaşkanı adayı oldu
Süper Lig'in eski yıldızı, ülkesinde cumhurbaşkanı adayı oldu
22:11
Tam 4 isim Fenerbahçe’de ayrılıklar peş peşe gelecek
Tam 4 isim! Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe gelecek
22:10
ABD’de banka uygulamalarına girilemiyor: JPMorgan’dan ilk açıklama geldi
ABD'de banka uygulamalarına girilemiyor: JPMorgan'dan ilk açıklama geldi
22:05
Samsun’da korkunç olay 2 ay önce cezaevinden çıktı, annesini darbederek öldürdü
Samsun'da korkunç olay! 2 ay önce cezaevinden çıktı, annesini darbederek öldürdü
21:43
Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 23:05:45. #7.12#
SON DAKİKA: Kadıköy'de öldürülen çocukla ilgili tehdit paylaşan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android