Kadıköy'de Otobüs Şoförü ile Sürücü Arasında Kavga - Son Dakika
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Kadıköy'de Otobüs Şoförü ile Sürücü Arasında Kavga

Kadıköy\'de Otobüs Şoförü ile Sürücü Arasında Kavga

İETT otobüsüne yol verme nedeniyle çıkan kavga, polisin müdahalesiyle sona erdi.

28.09.2024 15:10
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Kadıköy'de seyir halindeki İETT otobüsünün şoförü ile panelvan sürücüsü arasında kavga çıktı. Sürücünün gitmesine izin vermeyen otobüs şoförü, polisi arayarak şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis memuru şoförü sakinleştirdi. O anlar yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Eylül Perşembe akşam saat 20.00 sıralarında Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde meydana geldi. Kadıköy- Esatpaşa seferini yapmak üzere duraktan kalkan İETT otobüsünün şoförü ile bir panelvan sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücünün kendisine küfrettiğini söyleyen otobüs şoförü aracı yol kenarına çekerek emniyeti aradı. Polise şikayette bulunan şoför, ekipler gelene kadar hareket etmeyeceğini söyledi ve sürücünün de gitmesini engelledi. Sürücü, otobüsün kapısına dayanarak şoförün inmesini istedi, ardından da kavganın şiddetlenmesiyle otobüsün camına vurdu. Şoför kapılarını açmadı. Kısa süre sonra polis ekipleri geldi. Bir polis memuru, otobüs şoförünü sakinleştirmeye çalıştı. Bazı yolcular kısa süreli panik yaşarken bazı yolcular da sürücüye tepki gösterdi.

Yaşananlar otobüsteki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kadıköy'de Otobüs Şoförü ile Sürücü Arasında Kavga - Son Dakika

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