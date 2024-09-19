Kadıköy'de bir otomobilin park halindeki 2 otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Fenerbahçe Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nde seyreden 34 KYJ 983 plakalı otomobil, park halindeki 2 otomobile çarptı.
Kaza sonrası park halindeki otomobilin yanında bekleyen 4 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Kadıköy'de Otomobil Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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