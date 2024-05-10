Kadıköy'de Otomobil Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadıköy'de Otomobil Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Kadıköy\'de Otomobil Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Kadıköy'de seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. D-100 kara yolunda seyir halindeki aracın motor bölümü henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü aracı emniyet şeridine çekerek inerken yangın hızla büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

10.05.2024 02:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de D-100 kara yolunda seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

D-100 kara yolunun Ankara istikameti Göztepe mevkisinde seyir halindeki Yiğitcan Yılmaz idaresindeki 34 HGT 905 plakalı otomobilin motor bölümü henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Sürücü otomobili emniyet şeridine çekerek araçtan inerken kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Kadıköy, Olay, İtfaiye, Güvenlik, Trafik, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de Otomobil Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:02 Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
22:37 TBMM’de fahiş fiyat görüşmelerine ikram edilen ürün damga vurdu: Bir daha koymayalım TBMM'de fahiş fiyat görüşmelerine ikram edilen ürün damga vurdu: Bir daha koymayalım
21:51 İsrail’e silah sevkiyatını durdurması ABD’yi karıştırdı “Biden görevden alınsın“ çağrısı İsrail'e silah sevkiyatını durdurması ABD'yi karıştırdı! "Biden görevden alınsın" çağrısı
21:25 Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
00:12 UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde final eşleşmeleri belli oldu UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde final eşleşmeleri belli oldu
00:00 Eurovision’a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı Eurovision'a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı! Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı
23:24 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
22:53 Şampiyonlar Ligi finalinde sonuç ne olursa olsun kazanan Dortmund olacak Şampiyonlar Ligi finalinde sonuç ne olursa olsun kazanan Dortmund olacak
21:56 Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu’yu kınadı Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu'yu kınadı
21:53 TikTok, Türkiye’de yasaklanacak mı TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı sinyali verdi TikTok, Türkiye'de yasaklanacak mı? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı sinyali verdi
21:45 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden aday olacak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden aday olacak
21:32 Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 03:37:39. #1.13#
SON DAKİKA: Kadıköy'de Otomobil Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement