Kadıköy\'de Otomobil Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Kadıköy'de D-100 kara yolunda seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
D-100 kara yolunun Ankara istikameti Göztepe mevkisinde seyir halindeki Yiğitcan Yılmaz idaresindeki 34 HGT 905 plakalı otomobilin motor bölümü henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Sürücü otomobili emniyet şeridine çekerek araçtan inerken kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü.
Olayda yaralanan olmazken yanan araç kullanılamaz hale geldi.
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