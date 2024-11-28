Kadıköy'de Restoran Bacasını Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Kadıköy'de Restoran Bacasını Yangın Söndürüldü

Kadıköy\'de Restoran Bacasını Yangın Söndürüldü

Kadıköy'deki bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

28.11.2024 19:19
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Kadıköy'de restoranın baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'ndeki 12 katlı binanın çatısından dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Adrese gelen itfaiye görevlileri yangına müdahale etti.

Yangının, zemin katta faaliyet gösteren restorana ait bacanın alev alması sonucu çıktığı anlaşıldı.

Yangın söndürüldükten sonra soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA

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