Kadıköy\'de Restoran Bacasını Yangın Söndürüldü

Kadıköy'de restoranın baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'ndeki 12 katlı binanın çatısından dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.
Adrese gelen itfaiye görevlileri yangına müdahale etti.
Yangının, zemin katta faaliyet gösteren restorana ait bacanın alev alması sonucu çıktığı anlaşıldı.
Yangın söndürüldükten sonra soğutma çalışması yapıldı.
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