Kadıköy'de Restorana Torpil Atıldı

Kadıköy'de seyir halindeki bir otomobilden restorana torpil atılması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Acıbadem Mahallesi'nde bulunan restorana seyir halindeki bir aracın içinden torpil atıldı.
Araç olay yerinden uzaklaşırken, restoranda yemek yiyen müşteriler panik yaşadı.
Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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