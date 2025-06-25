Kadıköy'de Sanıklardan Birine Tahliye - Son Dakika
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Kadıköy'de Sanıklardan Birine Tahliye

25.06.2025 18:33
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Kadıköy'de bıçaklı saldırıda ölen Mattia'nın ailesine tehdit eden sanıklardan biri tahliye edildi.

Kadıköy'de, uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medyadan tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan 2 sanıktan 1'i tahliye edildi.

Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Çınar Diril ve Barış Ayata, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya, Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ile babası Andrea Minguzzi ise gelmedi.

Mahkeme hakimi, önceki duruşma talep edilen bilirkişi raporunun geldiğini bildirdi.

Bilirkişi raporunda, sanık Barış Ayata'nın sosyal medya hesaplarında, Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan sanıklarla bağlantısına rastlanmadığı belirtildi.

Raporda, diğer tutuklu sanık Çınar Diril hakkında ise ortaya çıkarılan dökümlerde, tehditle ilgili tam bağlantı kurulamasa da şüpheli ifadelerin yer aldığı bazı tespitlerin olduğu kaydedildi.

Söz verilen tutuklu sanık Barış Ayata, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, beraatine karar verilmesini istedi.

Tutuklu sanık Çınar Diril ise yargılandığı dosyayla hiçbir alakasının olmadığını ve aileyi tehdit etmediğini öne sürdü.

Söz alan taraf avukatları bilirkişi raporuna karşı savunma yapmak için süre istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Barış Ayata'nın "imza atma" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi. Mahkeme, diğer sanık Çınar Diril'in ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Tutuklu sanık Diril'in bilgisayarının incelenmesine karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta bıçaklanmasının ardından hastanede tedavi altına alınan Mattia Ahmet Minguzzi'nin 9 Şubat'ta öldüğü anımsatılarak, Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ve annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin müşteki olarak yer aldığı belirtiliyor.

Maktulün ölümünün ardından sanık Barış Ayata'nın bir sosyal medya hesabından müştekilere yönelik paylaşım yaparak, korku yarattığı vurgulanan iddianamede, müştekilere yönelik, hakaret ve tehdit içerikli mesajların sanık Çınar Diril tarafından satın alınan bir sosyal medya uygulaması üzerinden atıldığı kaydediliyor.

İddianamede, sanık Barış Ayata'nın "birden fazla kişi ile birlikte tehdit" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 2 yıldan 7 yıla, Çınar Diril'in ise "birden fazla kişi ile birlikte tehdit" ve "hakaret" suçundan 2 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA

Mattia Ahmet Minguzzi, Mahkeme, Kadıköy, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de Sanıklardan Birine Tahliye - Son Dakika

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