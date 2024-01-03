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Kadıköy'de servis minibüsü motosiklete çarptı - Son Dakika
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Kadıköy'de servis minibüsü motosiklete çarptı

Kadıköy'de yasak olan yerden dönüş yapmak isteyen servis minibüsü, motosiklet sürücüsünün manevra yapması sonucu çarpıştı. Motosikletli sürücü düşerek yola savrulurken, kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı. Şans eseri motosikletli sadece ufak sıyrıklarla kazayı atlattı.

03.01.2024 - 10:37,
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KADIKÖY'de, yasak olan yerden hatalı dönüş yapmak isteyen servis minibüsü kazaya neden oldu. Motosikletin hakimiyetini kaybeden sürücü düşerek yola savrulurken, kaza anı, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza saat 06.30 sıralarında, Göztepe Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; seyir halindeki motosiklet sürücüsü, yasak olan yerden dönüş yapmak isteyen servis minibüsü çarpmamak için manevra yaptı. Motosikletin hakimiyetini kaybeden sürücü, düşerek yola savruldu.Motosikletli kazayı şans eseri ufak sıyrıklarla atlatırken, kaza anı araç kamerası tarafından görüntülendi.

Kadıköy\'de servis minibüsü motosiklete çarptı
Kaynak: DHA
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