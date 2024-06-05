Güncel

Kadıköy'de sıcaktan bunalan köpekler denize girerek serinledi

İSTANBUL - İstanbul'da artan sıcaklar sadece insanları değil hayvanları da etkiledi. Kadıköy Moda sahilinde bir grup köpek, serinlemek için denize girdi. Bir karganın ise su birikintisinde serinlemeye çalıştığı görüldü.

Ülke genelinde özellikle son bir haftada artan sıcaklıklar sadece insanları değil hayvan da etkiliyor. Artan sıcaklıklar nedeniyle bu durumdan etkilenen köpekler serinlemenin çözümünü suya girmekte buldu. Sahiplerinin Kadıköy Moda Sahili'ne getirdiği 5 köpek, denize girdi. Yüzerek serinleyen köpeklerin o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan, sabah saatlerinde bir karganın da su birikintisinde serinlemeye çalıştığı görüldü.