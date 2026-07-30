Kadıköy'de Sprint Triatlon için geri sayım başladı - Son Dakika
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Kadıköy'de Sprint Triatlon için geri sayım başladı

Kadıköy\'de Sprint Triatlon için geri sayım başladı
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Kadıköy Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle 2 Ağustos'ta düzenlenecek Kadıköy Sprint Triatlonu'nda yaklaşık 500 sporcu yüzme, bisiklet ve koşu etaplarında mücadele edecek.

(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle 2 Ağustos'ta düzenlenecek Kadıköy Sprint Triatlonu'nda yaklaşık 500 sporcu yüzme, bisiklet ve koşu etaplarında mücadele edecek.

Kadıköy Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek Kadıköy Sprint Triatlonu yarışı için geri sayım başladı. 2 Ağustos Pazar günü Caddebostan Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek organizasyonda yaklaşık 500 triatlet yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan zorlu parkurda mücadele edecek.

Yarışın startını Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı verecek. Dayanıklılık sporlarının en zorlu branşlarından biri olarak kabul edilen triatlonda sporcular açık denizde 750 metre yüzdükten sonra Çetin Emeç Bulvarı'nda düzenlenecek 20 kilometrelik bisiklet etabını tamamlayacak. Yarış, 5 kilometrelik koşu etabıyla sona erecek.

BİREYSEL VE TAKIM KATEGORİLERİNDE YARIŞACAKLAR

Kadıköy Sprint Triatlonu'nda 16 yaş ve üzerindeki bireysel sporcuların yanı sıra kadın, erkek ve karma olmak üzere üç kişiden oluşan takımlar klasmanı kategorisinde yarışabilecek. Yarışmaya katılacak sporcuların Türkiye Triatlon Federasyonu'nun 2026 vizeli sporcu lisansına sahip olması gerekiyor. Lisansı bulunmayan sporcular yarışlara kabul edilmeyecek.

Organizasyonda genel klasmanın yanı sıra yaş gruplarında da derece mücadelesi yaşanacak. Takım kategorisinde ise kadın, erkek ve karma takımlar yarışacak. Takımlar için alt yaş sınırı 14 olarak uygulanacak ve yalnızca genel klasman sıralaması yapılacak.

Ayrıntılı bilgi Kadıköy Belediyesi'nin internet sayfasından alınabilecek.

YARIŞ PROGRAMI

2 Ağustos 2026 Pazar

-07.00-08.30: Çip Dağıtımı

-09.00: Sprint Triatlon startı

-12.30: Ödül Töreni

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadıköy'de Sprint Triatlon için geri sayım başladı - Son Dakika

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