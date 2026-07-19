Kadıköy'de Su Kesintisi Uyarısı

(İSTANBUL) - Kadıköy'ün bazı mahallelerinde yarın gece saat 23.00'ten itibaren 7 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kadıköy ilçesinde bulunan ana isale hattında gerçekleştirilecek revizyon ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 23.00 ile 21 Temmuz 2026 Salı günü saat 06.00 arasında Osmanağa, Zühtüpaşa, Caferağa ve Fenerbahçe mahallelerine su verilemeyecek" bilgisi verildi.