Kadıköy'de Taksici Boğazından Bıçaklandı: 3 Kişi Tutuklandı

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Kadıköy'de lastiğinin patlak olması nedeniyle müşteri olarak almadığı 3 kişi ile tartışan taksici Osman Eker, boğazından bıçaklandı. Yakalan şüphelilerden 2'sı serbest kalırken 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay 5 Mart'ta saat 13.00 sıralarında Kadıköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Taksi şoförü Osman Eker ile lastiğin havasının inik olması sebebiyle götüremeyeceğini belirttiği şüpheliler arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken saldırganlardan biri Eker'i bıçakladı. Saldırganlardan A.A. (14), vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edilirken; 2 saldırgan olay yerinden kaçtı. Çalışmaların devamında diğer iki saldırganın O.Ş. (17) ve S.A.(17) olduğu tespit edildi. S.A. ve O.Ş., 07 Mart tarihinde Beyoğlu ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin yapılan sorgulamasında gasp, yağma, yaralama, hırsızlık, yankesicilik, narkotik madde gibi suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu, ayrıca O.Ş. isimli şüphelinin kamu malına zarar verme suçundan arandığı tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden A .A. ve S.A. sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılırken, O.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konu ile ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ise söyle;

"Kadıköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde, 05 Mart tarihi saat 13: 00 sıralarında meydana gelen O.E. (59) isimli taksi sürücüsünün kesici aletle yaralanması olayı ile ilgili olarak; İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince olay yerine intikal edilmiş, yapılan kontrolde; şüpheli şahısların müşteri olarak taksiye el ettikleri, taksicinin lastik havasının inik olması sebebiyle alamayacağını söylediği ve aracı yol kenarına çektiği, şüpheli şahısların yanına gelerek kendisine bıçak çekip iki kolundan yaraladıkları anlaşılmış, şüpheli şahıslardan A.A. (14) olay yerinde yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştır.

Çalışmaların devamında; diğer şüpheli şahısların O.Ş. (17) ve S.A. (17) olduğu tespit edilmiş, 05/03/2024 tarihinde S.A., 07/03/2024 tarihinde ise O.Ş. Beyoğlu ilçesinde yakalanmıştır. Şüpheli şahısların yapılan sorgulamasında; gasp, yağma, yaralama, hırsızlık, yankesicilik, narkotik madde gibi suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu ayrıca O.Ş. isimli şahsın kamu malına zarar verme suçundan aranıyor olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslardan A .A. ve S.A. sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılmış, O.Ş. ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir".