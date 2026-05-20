Kadıköy'de 'Tam Adalet Yürüyüşü' Düzenlendi

20.05.2026 01:41
Mattia Ahmet Minguzzi için düzenlenen yürüyüşte aileler adalet talep etti, cezaların artırılmasını istediler.

Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi için akşam saatlerinde "Tam Adalet Yürüyüşü" düzenlendi. Benzer olaylarda yakınlarını kaybeden ailelerin de destek verdiği eylemde konuşan Minguzzi'nin teyzesi Binnur Semiz, Ahmet'in ölümünün üzerine yeterince gidilseydi Kahramanmaraş'taki olayın önlenebileceğini belirterek, "Bana adalet lazım. Adaleti mumla arıyoruz" diye konuştu.

Geçen yıl Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi için İncirli'den Minguzzi'nin Bakırköy'deki mezarına kadar süren "Tam Adalet Yürüyüşü" düzenlendi. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen eylemde, benzer olaylarda yakınlarını kaybeden aileler bir araya geldi. Yürüyüşe, Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın, Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ve Büyükçekmece'de iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen Abdülbaki Demirel'in yakınları da katıldı. Aileler, yürüyüş boyunca adalet, cezaların artırılması ve yargı süreçlerinin hızlandırılması çağrısında bulunuldu.

"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ, HEP BERABERİZ"

Minguzzi'nin teyzesi Binnur Semiz, Ahmet'in ölümünün üzerine yeterince gidilseydi Kahramanmaraş'taki olayın önlenebileceğini belirterek, "Bana adalet lazım. Adaleti mumla arıyoruz" diye konuştu. Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, davaya ilişkin tepkisini dile getirdi. Minguzzi şunları söyledi:

"Aslında söyleyecek her şey söylendi. Hakime inanılmaz derecede öfkeliyiz. Zaten dördünün de peşini bırakmayacağız. Mücadeleye devam edeceğiz, Biz hep beraberiz, birlikteyiz. Koskoca milyonlarca insan arkamızda. Hepimiz aile olduk, çok büyük bir aile olduk. Ben elimden geldiğince insanların sesini duyurmaya, mağdur ailelerin sesini duyurmaya çalışıyorum. Lakin o kadar fazlalar ki kırılsınlar istemiyorum. Elimden geldiğince mesela Abdülbaki duyulmadı. Bilerek özellikle hem taziyeye gitmek istedim onların evine hem de seslerini duyurmak. Çünkü sosyal medyada bu haber düşmemişti. Ben gittikten sonra haberlere çıktı. Elimden geldiğince tabii beni çağırıyorlar. Elimden geldiğince gitmeye çalışıyorum, yetişmeye çalışıyorum. Ama asla durmayacağız. Kesinlikle bu yasa öyle ya da böyle er ya da geç çıkacak. Bu kadar söylüyorum"

"GEÇ GELEN ADALET DEĞİL, VAKTİ ZAMANINDA..."

Yürüyüşe katılan Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü de çocuklarını mezarlıkta ziyaret etmek zorunda kaldıklarını belirterek adalet çağrısında bulundu. Ünlü, "Pırıl pırıl evlatlarımız bugün bu şekilde ziyaret etmek zorunda kalıyoruz. Tek bir dileğimiz var adalet. Ama geç gelen adalet değil, vakti zamanında. ve maalesef şunu da söylemek istiyorum. Her zaman şunu dile getiriyoruz. Sadece eylemi gerçekleştiren katil değil, azmettiriciler ve diğer katillerin de hep dışarıda olduğunu dile getiriyoruz. Ahmet'in iki katili dışarıda, Atlas'ın dört katili dışarıda. Adalet diyoruz, adalet için hiçbir zaman evlatlarımızın hep arkasında olacağız. Hep adaletlerin sağlansın diye peşinde olacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

