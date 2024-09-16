Kadıköy'de Trafiği Durduran Sürücülere Ceza

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Kadıköy'de araçlarıyla trafiği durduran ve yüksek sesle müzik çalan 2 sürücüye para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Moda Caddesi'nde yolu kesen iki araçtan yüksek sesle müzik çalınmasına ilişkin görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, videoda görülen 34 NA 4756 plakalı aracın E.C.Y. tarafından, 06 DTY 439 plakalı aracın ise M.C.K. tarafından kullanıldığını belirledi.

Yakalanan 2 sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun "araç üzerinde izinsiz yazı bulundurmak", "duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak", "sis farı kullanmak", "yüksek sesle müzik dinlemek" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 5 bin 520 lira para cezası uygulandı.