Kadıköy'de otomobil ile servis minibüsü çarpıştı, 1 kişi yaralandı.
Kozyatağı O-2 bağlantısı Bostancı ayrımı Yenisahra istikametinde ilerleyen 34 LDT 486 plakalı servis minibüsü ile plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Servis minibüsü bariyerlere vurarak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bölgede yoğunlaşan trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılması sonrası normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Kadıköy'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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