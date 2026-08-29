Kadıköy'de Uyuşturucu ve Silahla Yakalanan Hükümlü Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadıköy'de Uyuşturucu ve Silahla Yakalanan Hükümlü Tutuklandı

Kadıköy\'de Uyuşturucu ve Silahla Yakalanan Hükümlü Tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.P, Kadıköy'de uyuşturucu ve ruhsatsız tabancayla yakalandı.

Kadıköy'de hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabancayla yakalandı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya satın alma" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından hakkında toplam 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.P'nin (43) Kozyatağı Mahallesi'nde bir araçta olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan E.P'nin üzerinde ve kullandığı araçta yapılan aramada, 336 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, şarjör, 14 fişek, hassas terazi, 2 cep telefonu ve 4 bin 700 lira ele geçirildi.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada da 8,3 gram uyuşturucu madde, şarjör ve 35 fişek bulundu.

Hakkında "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan da işlem yapılan E.P, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de Uyuşturucu ve Silahla Yakalanan Hükümlü Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziosmanpaşa’da katledilen kızın annesi konuştu Gaziosmanpaşa'da katledilen kızın annesi konuştu
Emine Erdoğan’dan duygulandıran Şule Yüksel Şenler mesajı Emine Erdoğan'dan duygulandıran Şule Yüksel Şenler mesajı
Bir il bu olayı konuşuyor 100 lira verdi, 8 milyon TL kazandı Bir il bu olayı konuşuyor! 100 lira verdi, 8 milyon TL kazandı
Erhan Çelik’ten Özlem Gültekin’in ölümüyle ilgili Gülben Ergen’i zora sokacak sözler Erhan Çelik'ten Özlem Gültekin’in ölümüyle ilgili Gülben Ergen'i zora sokacak sözler
Vicdanları yaralayan görüntü Neyse ki o zabıta için gereken yapıldı Vicdanları yaralayan görüntü! Neyse ki o zabıta için gereken yapıldı
“Masöz aranıyor” diyerek kadınları fuhuş ağına çekmişler 6 şüpheli yakalandı “Masöz aranıyor” diyerek kadınları fuhuş ağına çekmişler! 6 şüpheli yakalandı

11:17
Yarı fiyatına togg satılacak
Yarı fiyatına togg satılacak
11:16
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler
10:32
İdris Naim Şahin için hesap zamanı İfadesine başvurulacak
İdris Naim Şahin için hesap zamanı! İfadesine başvurulacak
10:31
Almanlar, Türk savunma sanayisine hayran kaldı: Türkiye’nin yükselişini böyle yazdılar
Almanlar, Türk savunma sanayisine hayran kaldı: Türkiye'nin yükselişini böyle yazdılar
10:30
Yazar Murat Koparan villada ölü bulundu Eski eşiyle konuşurken...
Yazar Murat Koparan villada ölü bulundu! Eski eşiyle konuşurken...
10:29
Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti
Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 12:38:38. #7.12#
SON DAKİKA: Kadıköy'de Uyuşturucu ve Silahla Yakalanan Hükümlü Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement