Kadıköy\'de Yağmur Zor Anlar Yaşattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yer yer sağanak yağış etkili oluyor. Yağmur nedeniyle Kadıköy D-100 Karayolu'nda su birikintileri oluşurken, bazı yollar yağmur sonrası göle döndü. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.Yağışlı havanın kent genelinde Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.