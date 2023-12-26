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Kadıköy'de yıkım sırasında çökme: İşçi kurtarıldı - Son Dakika
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Kadıköy'de yıkım sırasında çökme: İşçi kurtarıldı

Kadıköy'de bir binanın yıkımı sırasında meydana gelen çökme sonucu enkaz altında kalan bir işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy\'de yıkım sırasında çökme: İşçi kurtarıldı
26.12.2023 - 15:09,
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Kadıköy'de bir binanın yıkımı sırasında meydana gelen çökme sonucu enkaz altında kalan kepçe operatörü yaralandı.

Caferağa Mahallesi Neşe Sokak'ta kontrollü yıkım çalışması yürütülen binanın bir kısmında çökme meydana geldi.

Çökme sonucu beline kadar göçük altında kalan kepçe operatörü mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında kalan operatör, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yaralı operatör, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Operatörün hayati tehlikesi bulunmuyor

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Neşe Sokak'taki bir binanın yıkımı esnasında göçük meydana geldiği belirtilerek, olayda kepçe operatörünün bel kısmına kadar göçük altında kaldığı kaydedildi.

Operatörün ekiplerin müdahalesiyle kurtarılıp hastaneye sevk edildiği aktarılan açıklamada, yaralı operatörün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA
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