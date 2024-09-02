Kadıköy'de 25 Sokak Hayvanı Zehirlenerek Öldürüldü!

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Kadıköy'de ölü bulunan ve zehirlendikleri öne sürülen 25 sokak hayvanıyla ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Fenerbahçe Mahallesi Rüştiye Sokak sakinleri, dün sabah çok sayıda sokak hayvanını cansız halde buldu.

Toplamda 22 kedi ve 3 köpeğin, sokağa bırakılan zehirli sosis, tavuk gibi gıdalarla zehirlendiği öne sürüldü.

Mahalle sakinleri durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi.

Polis, ölü bulunan sokak hayvanlarına ilişkin çalışma başlatırken, belediye ekipleri de mahalle genelinde geniş kapsamlı temizlik çalışması yaptı.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maalesef son günlerde Kalamış'ta bazı sokak hayvanlarının zehirlenmesi vakaları yaşanmıştır. Bu durumu yakından takip ediyor ve gerekli tüm önlemleri alıyoruz." ifadesini kullandı.