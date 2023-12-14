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Kadıköy'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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Kadıköy'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kadıköy'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 İETT otobüsü ile 5 otomobil karıştı. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Trafik akışı, hasar gören araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kadıköy\'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
14.12.2023 - 21:23,  Güncelleme: 21:24
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Kadıköy'de 2 İETT otobüsü ile 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu Ankara istikameti Acıbadem mevkisinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 2 otomobilde ve İETT otobüsünde yaralanan 5 kişi sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bölgede bir süre aksayan trafik akışı, hasar gören araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kadıköy'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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