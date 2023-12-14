 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kadıköy'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kadıköy'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 İETT otobüsü ile 5 otomobil karıştı. Kazada 5 kişi yaralandı ve güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve trafik akışı normale döndü.

Kadıköy\'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
14.12.2023 - 23:43,
Abone Ol

Kadıköy'de 2 İETT otobüsü ile 5 otomobilin karıştığı ve 5 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Acıbadem mevkisinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 2 otomobilde ve İETT otobüsünde yaralanan 5 kişi, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bölgede bir süre aksayan trafik akışı, hasar gören araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Öte yandan kaza anı, kazaya karışan İETT otobüsünün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hızlı seyreden otomobilin, önündeki 2 araca çarpması, savrulan araçların ise 2 İETT otobüsüne çarpmaları yer alıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kadıköy, Ankara, İETT, İtfaiye, Güvenlik, Hastane, İstanbul, Trafik Kazaları, Otomobil, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika


00:21
Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe dev gelirin sahibi oldu Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe dev gelirin sahibi oldu
23:58
Böylesi görülmedi! Fener'e 6 Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı Böylesi görülmedi! Fener'e 6 Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı
23:40
CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ''sayın'' diye bahsetti CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ''sayın'' diye bahsetti
22:37
Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28
PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25
Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58
Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
21:15
CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu

Son Dakika
00:21 Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe dev gelirin sahibi oldu
23:58 Böylesi görülmedi! Fener'e 6 Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı
23:40 CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ''sayın'' diye bahsetti
22:37 Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28 PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25 Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58 Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
21:15 CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
20:55 CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 00:35:30. #1.12#
SON DAKİKA: Kadıköy'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement