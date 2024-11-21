Kadıköy Kalamış Sahili\'nde Şiddetli Lodos Dev Dalgalar Oluşturdu

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KADIKÖY, Kalamış Sahili'nde şiddetli lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu. Dalgaların kıyıya vurmasıyla sahilin bir bölümü göle döndü.

İstanbul'da bazı deniz hat seferlerinin de iptal olmasına neden olan şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kadıköy, Kalamış Sahili'nde şiddetli lodos nedeniyle boyları 3-4 metreyi bulan dev dalgalar oluştu. Dalgaların kıyıya vurmasıyla sahilin bir bölümü göle döndü. Sahilde vatandaşlar zor anlar yaşadı.

'İNSANLAR SAHİL KENARINI KULLANAMIYOR'

Sahilde kafe işleten Uğur Özkan Güler, "Burada işletmeciyim. Çalışıyorum. Sabahtan beri hava bu şekilde. İnsanlar gelip geçerken zorlanıyor. Bu aylarda normal dediler. İnanılmaz bir dalga var. Su birikintileri de oluşmuş. İnsanlar sahil kenarını kullanamıyorlar. Yağışla birlikte daha da kötü olur mu bilmiyorum. İşlerimizi biraz etkiledi. Bugün biraz daha sakin burası. Yetkililere haber verdik" dedi. Sahilde spor yapmaya gelen bir kişi ise "Burayı daha önce böyle görmemiştim. Spordan geliyorum. Bakmak için geldim" diye konuştu.