Kadıköy- Sabiha Gökçen metro hattında teknik arıza meydana geldi.
Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerin Kadıköy-Tavşantepe istasyonları arasında yapıldığını duyurdu.
Paylaşımda, "Sefer yapılamayan Tavşantepe- Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." ifadesi kullanıldı.
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