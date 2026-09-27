Kadim Aşiretler Federasyonu, Van'da kardeşlik ve mutabakat çalıştayı düzenledi - Son Dakika
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Kadim Aşiretler Federasyonu, Van'da kardeşlik ve mutabakat çalıştayı düzenledi

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Kadim Aşiretler Federasyonu, Van\'da kardeşlik ve mutabakat çalıştayı düzenledi
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Kadim Aşiretler Federasyonu, Van'da 'Kadim Kardeşlik, Büyük Türkiye Mutabakatı Çalıştayı' düzenledi. Çalıştaya aşiret temsilcileri, kanaat önderleri ve STK temsilcileri katıldı; Genel Başkan Rasim Aslan 'Terörsüz Türkiye' misyonunu desteklediklerini söyledi.

TÜRKİYE'de, 25 ilde temsilciliği bulunan Kadim Aşiretler Federasyonu, 'Kadim Kardeşlik, Büyük Türkiye Mutabakatı Çalıştayı' düzenledi. Federasyon Genel Başkanı Rasim Aslan, "Devletimizin yanındayız. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize tahammül edemeyenlere vereceğimiz en güzel cevap omuz omuza ve gönül gönüle duruşumuzdur" dedi.

Genel merkezi Van'da, 25 ilde ise temsilciliği bulunan Kadim Aşiretler Federasyonu, 'Kadim Kardeşlik, Büyük Türkiye Mutabakatı Çalıştayı' düzenledi. Van Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen çalıştaya, bölge illerinde bulunan aşiret temsilcileri, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Kadim Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Rasim Aslan, çalıştayın açılışında, aşiretlerin yüzyıllardır bu coğrafyanın hafızası ve kardeşlik ruhunun, merhametin ve dayanışmanın temsilcileri olduklarını anlattı. Aslan, konuşmasında, "Renklerimiz, yörelerimiz farklı olabilir ancak istikametimiz, kıblemiz ve bu ülkeye olan sevdamız birdir. Geçmişte olduğu gibi bugün de aramıza nifak tohumu ekmek isteyen mihraklara karşı en büyük kalkanımız, aramızdaki bu sarsılmaz bağdır. Dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği bu hassas dönemde, omuzlarımızdaki sorumluluk her zamankinden daha büyüktür. Geçmişimizden aldığımız güçle geleceği inşa ederken, en büyük güvencemiz, birliğimiz ve kardeşlik hukukumuzdur" dedi.

'ADALETİN OLMADIĞI YERDE REFAH OLMAZ'

Aslan, dış odaklar tarafından 40 yıldır kardeşin kardeşe düşman edildiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Bugün ülkemiz, tarihi bir eşikten geçmektedir. İç barışımızı, istikrarımızı ve kardeşliğimizi hedef alan her türlü karanlık odak ve ayrıştırıcı zihniyet karşısında net bir politik duruş sergiliyoruz. Federasyon olarak, ülkemizin huzurunu, refahını ve ortak geleceğini doğrudan ilgilendiren her yapıcı adımı, her demokratik ve hukuki zemini yakından takip ediyor ve destekliyoruz. Bu kapsamda, ülkemizin ayağındaki her türlü pranganın sökülüp atılmasına, kardeşliğimizin pekişmesine vesile olan 'Terörsüz Türkiye' misyonunu ve bu istikamette atılan adımları, hayati ve tarihi bir fırsat olarak görüyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz çalıştay, sadece bir fikir alışverişi değil, yarınlarımız için imzalanacak gönüllü bir mutabakat hareketi olacaktır. Eğitimden istihdama, sosyal yardımlaşmadan kültürel değerlerin yaşatılmasına kadar pek çok meseleyi masaya yatıracak, ortak çözümler üreteceğiz. Bu çerçevede pusulamız hep şaşmaz bir şekilde birlik ve beraberlik olacaktır. Çünkü biliyoruz ki huzurun olmadığı yerde kalkınma, adaletin olmadığı yerde refah olmaz. Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi ve küresel ölçekte hak ettiği yeri alması ancak iç cephemizin sağlamlığıyla mümkündür. Devletimizin ve milletimizin bekası, huzuru ve kalkınması için dün olduğu gibi bugün de tüm gücümüzle sahadayız, devletimizin yanındayız. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize tahammül edemeyenlere vereceğimiz en güzel cevap, işte bu salondaki omuz omuza, gönül gönüle duruşumuzdur."

Kaynak: DHA
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