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Kadın, 10 yıl 9 ay hapis cezası olan suçlu yakalandı - Son Dakika
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Kadın, 10 yıl 9 ay hapis cezası olan suçlu yakalandı

KAYSERİ'de, hakkında kesinleşmiş 10 yıl 9 ay hapis cezası olan A.C. adlı kadın, dün bazanın içinde yakalandıktan sonra cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.C.'nin yakalanması için operasyon düzenledi ve başarılı oldu. Hükümlü, polis merkezindeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kadın, 10 yıl 9 ay hapis cezası olan suçlu yakalandı
30.01.2024 - 10:34,
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KAYSERİ'de, hakkında kesinleşmiş 10 yıl 9 ay hapis cezası olan A.C. (32) adlı kadın, dün bazanın içinde yakalandıktan sonra işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 10 ilde 20 farklı suçtan kaydı bulunan, 'Dolandırıcılık' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl 9 ay hapis cezası olan A.C. isimli kadının yakalanmasına yönelik dün çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen eve düzenlenen operasyonda A.C., saklandığı bazanın içinde yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, polis merkezine götürüldü. A.C., emniyetteki işlemlerinin ardından ise cezaevine koyuldu.

Kaynak: DHA
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Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Cezaevi, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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