Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Odaklı Afet Farkındalığı Buluşması

09.02.2026 15:16  Güncelleme: 16:26
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılında kadınları ve çocukları bir araya getirdi. Etkinlikte, afetlerin kadınlar üzerindeki etkileri ve toplumsal cinsiyet duyarlılığı ele alındı. Katılımcılar, kendi deneyimlerini paylaşarak afet hazırlıkları üzerine sohbet etti.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında kadınları ve çocukları bir araya getirdi. "Kadın Buluşmaları" serileri kapsamında düzenlenen etkinlikte, afetlerin kadınlar üzerindeki etkileri ve toplumsal cinsiyet duyarlılığı ele alındı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Afet ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile birlikte özel bir etkinliğe imza attı. Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi'nde dün düzenlenen "6 Şubat Depremi ve Tüm Afetlerde Kadın Deneyimleri" başlıklı buluşma, kadınların afet süreçlerindeki rolünü ve yaşadıkları zorlukları masaya yatırdı.

Etkinlikte sadece 6 Şubat depremleri değil; sel, yangın ve COVID-19 pandemisi gibi kriz dönemlerinde kadınların karşılaştığı zorluklar ele alındı.

Toplumsal cinsiyete duyarlı yerel önlemler paylaşıldı

Afet Yönetimi Şube Müdürlüğü'nde görevli Jeoloji Mühendisi Özlem Çebi Saka, sunumunda depremin bilimsel gerçeklerini ve risk faktörlerini aktardıktan sonra bu tür felaketlerin sosyal boyutuna ve kadınların yaşadığı özgün sorunlara değindi. Saka, afet bölgelerinde kadınların hijyen, sağlık hizmetlerine erişim ve güvenlik gibi konularda yaşadığı dezavantajlara değinerek Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin bu risklere karşı geliştirdiği toplumsal cinsiyete duyarlı yerel önlemleri katılımcılarla paylaştı.

Sunumun ardından Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi Birim Sorumlusu Psikolog Ezgi Arıkan moderatörlüğünde bir sohbet gerçekleştirildi. Çay ve kahve eşliğinde devam eden soru-cevap bölümünde kadınlar; barınma, sağlık ve özel ihtiyaçlar gibi konularda kendi deneyimlerini paylaştı. Sohbet boyunca afet hazırlıklarının teknik boyutu kadar psikolojik ve sosyal dayanışma yönü de vurgulandı.

Etkinliğin en dikkati çeken yanlarından biri de eş zamanlı düzenlenen "Afet Eğitimi Atölyeleri" oldu. Anneler panelde tecrübelerini paylaşırken, çocuklar da yaş gruplarına özel hazırlanan sınıflarda afet bilinci kazandı. 4-6 yaş grubundaki küçük katılımcılar; oyunlar, hikayeler ve basit metaforlar eşliğinde deprem ve sel anında yapılması gerekenleri öğrenirken; 7-11 yaş grubu ise drama çalışmaları ve detaylı senaryolarla afet öncesi ve sonrasındaki doğru davranış modelleri üzerine yoğunlaştı.

Kaynak: ANKA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

